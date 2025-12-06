Marché de Noël

Espace du Rôle Solesmes Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Marché de Noêl avec nombreux exposants, dégustations d’huîtres, présence du père Noêl, promenade en poneys et restauration sur place

Au programme

Marché d’artisans & créateurs locaux

Ateliers créatifs pour petits et grands

Espace enfants

Balade à poney

Ambiance musicale

Et ce n’est qu’un aperçu… .

Espace du Rôle Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire solesmescomitedesfetes@gmail.com

English :

Christmas market with numerous exhibitors, oyster tastings, Santa Claus, pony rides and on-site catering

German :

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, Austernverkostung, Weihnachtsmann, Ponyreiten und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Mercatino di Natale con numerosi espositori, degustazioni di ostriche, Babbo Natale, passeggiate su pony e ristorazione in loco

Espanol :

Mercado navideño con numerosos expositores, degustación de ostras, Papá Noel, paseos en poni y catering in situ

L’événement Marché de Noël Solesmes a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Sarthe