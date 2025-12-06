Marché de Noël Solesmes
Marché de Noël Solesmes samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace du Rôle Solesmes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noêl avec nombreux exposants, dégustations d’huîtres, présence du père Noêl, promenade en poneys et restauration sur place
Au programme
Marché d’artisans & créateurs locaux
Ateliers créatifs pour petits et grands
Espace enfants
Balade à poney
Ambiance musicale
Et ce n’est qu’un aperçu… .
Espace du Rôle Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire solesmescomitedesfetes@gmail.com
English :
Christmas market with numerous exhibitors, oyster tastings, Santa Claus, pony rides and on-site catering
German :
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern, Austernverkostung, Weihnachtsmann, Ponyreiten und Verpflegung vor Ort
Italiano :
Mercatino di Natale con numerosi espositori, degustazioni di ostriche, Babbo Natale, passeggiate su pony e ristorazione in loco
Espanol :
Mercado navideño con numerosos expositores, degustación de ostras, Papá Noel, paseos en poni y catering in situ
L’événement Marché de Noël Solesmes a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Sarthe