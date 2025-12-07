Marché de Noël Soli’Coeur du Bocage Salle-Arc-en-ciel Chauché

Marché de Noël Soli’Coeur du Bocage

Salle-Arc-en-ciel 38 rue de Grasla Chauché Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

.

Salle-Arc-en-ciel 38 rue de Grasla Chauché 85140 Vendée Pays de la Loire solicoeur85@protonmail.com

English :

L’événement Marché de Noël Soli’Coeur du Bocage Chauché a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts