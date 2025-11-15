Marché de Noël solidaire à Figeac Parking du Secours Populaire Figeac

Marché de Noël solidaire à Figeac

Parking du Secours Populaire 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie Figeac Lot

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Le Secours Populaire de Figeac organise son marché de Noël solidaire !

À l’approche des fêtes, les bénévoles du Secours Populaire proposeront à la vente une grande variété d’articles pour petits et grands vêtements, accessoires, bijoux, jouets, décorations de Noël, livres et objets divers.

Les visiteurs pourront y dénicher des idées cadeaux pour tous les goûts parmi de nombreux articles tout neufs, offerts par nos généreux donateurs locaux. Ils trouveront également des articles de seconde main de qualité, soigneusement sélectionnés.

Un marché convivial et chaleureux, idéal pour faire ses emplettes de Noël et

préparer les fêtes avec cœur et générosité. .

Parking du Secours Populaire 8 rue Claude Huet, zone de Lafarrayrie Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 51 43 figeac@spf46.org

English :

Secours Populaire de Figeac organizes its Christmas market!

In the run-up to the festive season, Secours Populaire volunteers will be selling a wide variety of items for young and old: clothing, accessories, jewelry, toys, Christmas decorations, books and miscellaneous items.

Visitors will be able to find gift ideas for all tastes among the many brand-new items donated by our generous local donors

German :

Die Secours Populaire von Figeac organisiert ihren solidarischen Weihnachtsmarkt!

In der Vorweihnachtszeit bieten die Freiwilligen der Secours Populaire eine große Auswahl an Artikeln für Groß und Klein zum Verkauf an: Kleidung, Accessoires, Schmuck, Spielzeug, Weihnachtsdekorationen, Bücher und andere Gegenstände.

Die Besucher können unter den vielen brandneuen Artikeln, die von unseren großzügigen lokalen Spendern gespendet wurden, Geschenkideen für jeden Geschmack finden

Italiano :

Il Secours Populaire di Figeac organizza il suo mercatino di Natale!

In vista delle festività, i volontari del Secours Populaire venderanno una vasta gamma di articoli per tutte le età: vestiti, accessori, gioielli, giocattoli, decorazioni natalizie, libri e altri oggetti.

I visitatori potranno trovare idee regalo per tutti i gusti tra i tanti articoli nuovi donati dai nostri generosi donatori locali

Espanol :

El Secours Populaire de Figeac organiza su mercadillo de Navidad

En vísperas de las fiestas, los voluntarios del Secours Populaire venderán una amplia gama de artículos para todas las edades: ropa, accesorios, joyas, juguetes, adornos navideños, libros y otros artículos.

Los visitantes podrán encontrar ideas de regalos para todos los gustos entre los numerosos artículos nuevos donados por nuestros generosos donantes locales

L’événement Marché de Noël solidaire à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Figeac