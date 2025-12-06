Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge

Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge

Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de noël avec 70 exposants. Diverses animations proposées tout le long du week-end au profit du Téléthon.

Samedi 6 décembre 2025

10h-17h marché de Noël (70 exposants)

10h-17h animations gratuites maquillage enfants, piste de luge, manège*, rencontre avec le Père Noël

14h-17h promenades en calèche

11h et 14h30 sortie footing** (5km) avec l’USCM Athlétisme au profit du Téléthon

18h spectacle de feu par la compagnie Ogyassa

Dimanche 7 décembre 2025

7h-13h marché dominical.

10h-17h marché de Noël (70 exposants)

10h-17h animations maquillage enfants, piste de luge, manège, rencontre avec le Père Noël, animation proposée par les sapeurs-pompiers de Mézidon-Canon

11h animation musicale avec la Troupe musicale La Dragonne 14.

14h-17h promenades en calèche. .

Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 20 01 96

English : Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge

Christmas market with 70 exhibitors. Various events throughout the weekend in aid of the Telethon.

German : Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge

Weihnachtsmarkt mit 70 Ausstellern. Verschiedene Animationen, die das ganze Wochenende über zugunsten des Telethon angeboten werden.

Italiano :

Mercatino di Natale con 70 espositori. Vari eventi durante il fine settimana a favore di Telethon.

Espanol :

Mercado navideño con 70 expositores. Diversos actos durante todo el fin de semana a beneficio del Teletón.

