Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge
Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge samedi 6 décembre 2025.
Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge
Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Marché de noël avec 70 exposants. Diverses animations proposées tout le long du week-end au profit du Téléthon.
Samedi 6 décembre 2025
10h-17h marché de Noël (70 exposants)
10h-17h animations gratuites maquillage enfants, piste de luge, manège*, rencontre avec le Père Noël
14h-17h promenades en calèche
11h et 14h30 sortie footing** (5km) avec l’USCM Athlétisme au profit du Téléthon
18h spectacle de feu par la compagnie Ogyassa
Dimanche 7 décembre 2025
7h-13h marché dominical.
10h-17h marché de Noël (70 exposants)
10h-17h animations maquillage enfants, piste de luge, manège, rencontre avec le Père Noël, animation proposée par les sapeurs-pompiers de Mézidon-Canon
11h animation musicale avec la Troupe musicale La Dragonne 14.
14h-17h promenades en calèche. .
Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 20 01 96
English : Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge
Christmas market with 70 exhibitors. Various events throughout the weekend in aid of the Telethon.
German : Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge
Weihnachtsmarkt mit 70 Ausstellern. Verschiedene Animationen, die das ganze Wochenende über zugunsten des Telethon angeboten werden.
Italiano :
Mercatino di Natale con 70 espositori. Vari eventi durante il fine settimana a favore di Telethon.
Espanol :
Mercado navideño con 70 expositores. Diversos actos durante todo el fin de semana a beneficio del Teletón.
L’événement Marche de noël solidaire à Mézidon vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Lisieux Normandie Tourisme