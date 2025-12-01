Marché de Noël Solidaire à Saint-Pourçain-sur-Sioule Salle Ernest Maximin Saint-Pourçain-sur-Sioule
Marché de Noël Solidaire à Saint-Pourçain-sur-Sioule
Salle Ernest Maximin 23 Rue de Verdun Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Préparez vos cadeaux de Noël à Saint-Pourçain ! Découvrez des articles uniques fabriqués main par nos bénévoles bijoux, coffrets, porte-clés… Ateliers de déco gratuits pour les enfants pendant votre visite. Un geste solidaire pour les fêtes !
Salle Ernest Maximin 23 Rue de Verdun Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 45 41 58
English :
Prepare your Christmas gifts in Saint-Pourçain! Discover unique items handmade by our volunteers: jewelry, gift boxes, key rings… Free decorating workshops for children during your visit. A gesture of solidarity for the festive season!
German :
Bereiten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke in Saint-Pourçain vor! Entdecken Sie einzigartige Artikel, die von unseren Freiwilligen handgefertigt wurden: Schmuck, Geschenkboxen, Schlüsselanhänger… Kostenlose Deko-Workshops für Kinder während Ihres Besuchs. Eine solidarische Geste für die Feiertage!
Italiano :
Preparate i vostri regali di Natale a Saint-Pourçain! Scoprite gli oggetti unici realizzati a mano dai nostri volontari: gioielli, scatole, portachiavi, ecc. Laboratori di decorazione gratuiti per i bambini durante la vostra visita. Un gesto di solidarietà per le feste!
Espanol :
¡Prepare sus regalos de Navidad en Saint-Pourçain! Descubra objetos únicos hechos a mano por nuestros voluntarios: joyas, cajas, llaveros, etc. Talleres gratuitos de decoración para niños durante su visita. ¡Un gesto solidario para estas fiestas!
