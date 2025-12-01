Marché de Noël solidaire rue de l’orme de Chamars Besançon
Marché de Noël solidaire rue de l'orme de Chamars Besançon mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël solidaire
rue de l’orme de Chamars Parking Saint Jacques Besançon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
2025-12-10 2025-12-11
Le marché de Noel solidaire, c’est 35 associations, de l’artisanat des quatre coins du monde (bijoux, vêtements, déco, art de la table, épices, jeux, livres…), une buvette bio et équitable toute la journée, des cuisines du monde à déguster sur place tous les midis sauf le lundi, des temps festifs et conviviaux gratuits. .
