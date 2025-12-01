Marché de Noël solidaire rue de l’orme de Chamars Besançon

Marché de Noël solidaire

rue de l’orme de Chamars Parking Saint Jacques Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 19:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-11

Le marché de Noel solidaire, c’est 35 associations, de l’artisanat des quatre coins du monde (bijoux, vêtements, déco, art de la table, épices, jeux, livres…), une buvette bio et équitable toute la journée, des cuisines du monde à déguster sur place tous les midis sauf le lundi, des temps festifs et conviviaux gratuits. .

rue de l’orme de Chamars Parking Saint Jacques Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël solidaire

German : Marché de Noël solidaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël solidaire Besançon a été mis à jour le 2025-11-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON