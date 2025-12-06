Marché de Noël solidaire Bonnes
Marché de Noël solidaire Bonnes samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël solidaire
Salle polyvalente Bonnes Charente
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Le Bonn’art Café célèbre la 4ᵉ édition de son Marché de Noël solidaire !
Venez partager un moment convivial autour d’un marché d’artisans locaux, d’un coin vide-grenier et d’ateliers créatifs ouverts à tous.
Salle polyvalente Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com
English : Marché de Noël solidaire
The Bonn’art Café is celebrating the 4th edition of its Solidarity Christmas Market!
Come and enjoy a friendly moment with a local artisans’ market, a garage sale area, and creative workshops open to everyone.
German : Marché de Noël solidaire
Das Bonn?art Café feiert die 4. Ausgabe seines solidarischen Weihnachtsmarkts!
Freuen Sie sich auf einen Markt mit lokalen Kunsthandwerkern, einen Flohmarkt und kreative Workshops für alle.
Italiano : Marché de Noël solidaire
Il Bonn?art Café festeggia la quarta edizione della sua Fiera di Natale!
Venite a condividere un momento di convivialità intorno a un mercato di artigiani locali, un’area di vendita di garage e laboratori creativi aperti a tutti.
Espanol : Marché de Noël solidaire
Bonn?art Café celebra la 4ª edición de su Feria de Navidad
Venga a compartir un momento de convivencia en torno a un mercado de artesanos locales, una zona de venta de garaje y talleres creativos abiertos a todos.
