Marché de noël solidaire Cœurs Résistants, 4 Rue du Faux Pont Rennes Dimanche 14 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le marché de Noël solidaire rassemble des artisans et artisanes, des petites maisons d’édition, des petits producteurs et productrices et des surprises. On peut y trouver : bijoux, tisanes, livres, dédicaces d’auteurs et d’autrices de la région, artisanat, upcycling (surcyclage) de vêtements, micro-édition, fanzine, etc.

Le marché de Noël solidaire est une initiative qui se déroule chaque année. La Rennaise d’édition renouvelle le Marché de Noël solidaire en soutien à Cœurs Résistants.

L’événement se déroulera directement aux locaux de l’association, située en face du TNB (Théâtre National de Bretagne).

Comme chaque année, le montant des inscriptions sera remis à l’association Cœurs Résistants qui organise toute l’année un accueil de jour, hébergeant un magasin gratuit et organisant des maraudes.

Pour découvrir l’association :

https://www.coeurs-resistants.org/

L’affiche est réalisée par Glittoris.

asso@coeurs-resistants.org https://www.coeurs-resistants.org/

Cœurs Résistants, 4 Rue du Faux Pont 4 Rue du Faux Pont, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine