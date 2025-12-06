Marché de Noël solidaire de l’Accorderie Local de l’Accorderie Die

Marché de Noël solidaire de l’Accorderie

Local de l’Accorderie 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-06

Venez dénicher des objets uniques, fabriqués ou offerts avec cœur par les Accordeur·e·s

C’est l’occasion parfaite de faire vos cadeaux autrement… tout en soutenant directement l’Accorderie !

.

Local de l’Accorderie 21-23 Rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

Come and find unique objects, made or offered with love by Accordeur-e-s

It’s the perfect opportunity to give gifts in a different way? while directly supporting the Accorderie!

L’événement Marché de Noël solidaire de l’Accorderie Die a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois