Marché de Noël solidaire de l'Accorderie Local de l'Accorderie Die samedi 6 décembre 2025.
Local de l'Accorderie 21-23 Rue Camille Buffardel Die Drôme
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-20
2025-12-06
Venez dénicher des objets uniques, fabriqués ou offerts avec cœur par les Accordeur·e·s
C’est l’occasion parfaite de faire vos cadeaux autrement… tout en soutenant directement l’Accorderie !
+33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr
English :
Come and find unique objects, made or offered with love by Accordeur-e-s
It’s the perfect opportunity to give gifts in a different way? while directly supporting the Accorderie!
