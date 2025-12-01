Marché de Noël solidaire du CESE Palais d’Iéna – Siège du Conseil économique, social et environnemental Paris
Marché de Noël solidaire du CESE Palais d’Iéna – Siège du Conseil économique, social et environnemental Paris lundi 15 décembre 2025.
Pendant 3 jours, une trentaine d’exposants issus de l’économie sociale et solidaire prendront place au sein de la salle hypostyle. Vous seront proposés des produits des catégories suivantes :
• Arts, céramiques & création artistique
• Cosmétiques & bijoux
• Artisanat, textile & accessoires
• Jouets
• Eco-responsables, concept-store & associations
• Stand sensoriel et vente de produits
• Alimentaire, produits régionaux et boissons, chocolats
Les exposants :
Arts, céramiques & création artistique
- Mmay Creations
- PAULINE DELLA PERRA
- Amélie Wagner
- SHIKEKO
Cosmétiques & bijoux
- Biju.
- Savonnerie Baba
- Belle effrontée
- Vercuma
- Maison M
Artisanat, textile & accessoires
- Jeu de matière
- Blanc Bonnet
- DILIKA
- BALTUS
Jouets
- Valoris
Eco-responsables, concept-store & associations
- SINGA
– Les imparfaites (Confitures)
– DAVOOD MAEILI (photomontages oniriques)
– MARSAM
– MARGHOOB (savons naturels faits à la main)
– SHARABEEK (créations en crochet)
– LIYA S (soins naturels)
– Maison Nava (mode de luxe authentique et solidaire)
– LEVAMI (Produits artisanaux ancestraux)
– CEED (co-artisans de chocolat)
- Mon Business Carré
– Houaria Mode (Marque de prêt-à-porter éthique)
– CO Elegance (Huiles parfumées 100% naturelles)
– Rituels d’ébène (Tisanes bien-être)
– Pratès Jewelry (Bijoux artisanaux fait main)
- Les éthiquetés
– Manucurist (vernis clean fabriqués en France)
– Hindbag (marque française engagée pour l’émancipation des femmes en Inde)
– Sapoé (Savons)
– Anne K Création (Bijoux)
– Eve Schneider (Céramiques)
– Jour Férié (Puzzles)
– Nomade In (Bouillotes sèches fabriquées dans les Pays-de-Loire)
– LISSIP (Sirops artisanaux fabriqués à Paris)
– YESCIRE! (Bougies végan faites à la main dans l’Aube)
- Ombrelle d’Avenir
Alimentaire, produits régionaux et boissons, chocolats
- La Chambre
- Oum Saveurs du Monde
- Maison Asteria
- Stasy Lab
- MAD&MOI
- Puerto Cacao
Cet événement s’inscrit dans la démarche d’ouverture du CESE et dans la volonté de valoriser les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), tout en faisant vivre autrement le Palais à travers un temps fort citoyen, culturel et convivial.
Le Marché s’inscrit également dans la dynamique de la Colline des Arts
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) organise, du 15 au 17 décembre 2025, la première édition de son Marché de Noël solidaire au sein du Palais d’Iéna.
Palais d’Iéna – Siège du Conseil économique, social et environnemental 9 Place d’Iéna 75016 Paris
https://www.lecese.fr/actualites/marche-de-noel-solidaire-du-cese communication@lecese.fr