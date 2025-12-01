Marché de Noël solidaire du CESE Palais d’Iéna – Siège du Conseil économique, social et environnemental Paris

Pendant 3 jours, une trentaine d’exposants issus de l’économie sociale et solidaire prendront place au sein de la salle hypostyle. Vous seront proposés des produits des catégories suivantes :

• Arts, céramiques & création artistique

• Cosmétiques & bijoux

• Artisanat, textile & accessoires

• Jouets

• Eco-responsables, concept-store & associations

• Stand sensoriel et vente de produits

• Alimentaire, produits régionaux et boissons, chocolats

Les exposants :

Arts, céramiques & création artistique

Mmay Creations

PAULINE DELLA PERRA

Amélie Wagner

SHIKEKO

Cosmétiques & bijoux

Biju.

Savonnerie Baba

Belle effrontée

Vercuma

Maison M

Artisanat, textile & accessoires

Jeu de matière

Blanc Bonnet

DILIKA

BALTUS

Jouets

Valoris

Eco-responsables, concept-store & associations

SINGA

– Les imparfaites (Confitures)

– DAVOOD MAEILI (photomontages oniriques)

– MARSAM

– MARGHOOB (savons naturels faits à la main)

– SHARABEEK (créations en crochet)

– LIYA S (soins naturels)

– Maison Nava (mode de luxe authentique et solidaire)

– LEVAMI (Produits artisanaux ancestraux)

– CEED (co-artisans de chocolat)

– Houaria Mode (Marque de prêt-à-porter éthique)

– CO Elegance (Huiles parfumées 100% naturelles)

– Rituels d’ébène (Tisanes bien-être)

– Pratès Jewelry (Bijoux artisanaux fait main)

– Manucurist (vernis clean fabriqués en France)

– Hindbag (marque française engagée pour l’émancipation des femmes en Inde)

– Sapoé (Savons)

– Anne K Création (Bijoux)

– Eve Schneider (Céramiques)

– Jour Férié (Puzzles)

– Nomade In (Bouillotes sèches fabriquées dans les Pays-de-Loire)

– LISSIP (Sirops artisanaux fabriqués à Paris)

– YESCIRE! (Bougies végan faites à la main dans l’Aube)

Ombrelle d’Avenir

Alimentaire, produits régionaux et boissons, chocolats

La Chambre

Oum Saveurs du Monde

Maison Asteria

Stasy Lab

MAD&MOI

Puerto Cacao

Marché de Noël solidaire du CESE

Lundi 15 au mercredi 17 décembre

⏰ de 10h à 18h

9 place d’Iéna 75016 Paris

Cet événement s’inscrit dans la démarche d’ouverture du CESE et dans la volonté de valoriser les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), tout en faisant vivre autrement le Palais à travers un temps fort citoyen, culturel et convivial.

Le Marché s’inscrit également dans la dynamique de la Colline des Arts

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) organise, du 15 au 17 décembre 2025, la première édition de son Marché de Noël solidaire au sein du Palais d’Iéna.

Du lundi 15 décembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Palais d’Iéna – Siège du Conseil économique, social et environnemental 9 Place d’Iéna 75016 Paris

https://www.lecese.fr/actualites/marche-de-noel-solidaire-du-cese communication@lecese.fr