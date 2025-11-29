Marché de Noel solidaire Griesheim-près-Molsheim

Marché de Noel solidaire

Rue du Général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dès 9h, ambiance solidaire et féerique collectes de jouets et gourmandises, théâtre d’enfants à 10h30, arrivée du Père Noël à 11h et, jusqu’à 18h, marché festif, musique et douceurs à savourer sur la place illuminée.

L’esprit de Noël s’invite à Griesheim pour une journée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité.

Organisé par la bibliothèque, ce marché de Noël réunira une vingtaine de stands originaux et des pochettes surprises de livres, la vente de couronnes de l’Avent par la paroisse, ainsi qu’une animation musicale assurée par Inter’Chor et J.-Y. Schall. Les visiteurs pourront également profiter d’une petite restauration proposée par les Mordus.

La matinée sera rythmée par plusieurs temps forts solidaires une collecte de vêtements et de jouets par Caritas de 9h à 11h, ainsi qu’une collecte de denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire de 9h à 12h. À 10h30, les enfants du groupe animation de la bibliothèque présenteront une pièce de théâtre en salle pluriactivités. À 11h, la mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël marquera le lancement officiel des décorations de Noël.

Une partie de la recette des exposants sera reversée à l’association de lutte contre la mucoviscidose. .

Rue du Général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 42 92 70 biblio.griesheim@orange.fr

English :

From 9 a.m., a fairytale atmosphere of solidarity: toy and delicacy collections, children?s theater at 10:30 a.m., Santa?s arrival at 11 a.m. and, until 6 p.m., a festive market, music and sweets to enjoy in the illuminated square.

German :

Ab 9 Uhr herrscht eine solidarische und märchenhafte Atmosphäre: Sammlungen von Spielzeug und Leckereien, Kindertheater um 10:30 Uhr, Ankunft des Weihnachtsmannes um 11 Uhr und bis 18 Uhr ein festlicher Markt, Musik und Leckereien, die man auf dem beleuchteten Platz genießen kann.

Italiano :

Dalle 9 del mattino si respirerà un’atmosfera fiabesca di solidarietà, con raccolte di giocattoli e dolciumi, teatro per bambini alle 10.30, arrivo di Babbo Natale alle 11 e, fino alle 18, mercatino, musica e dolciumi da gustare nella piazza illuminata.

Espanol :

Desde las 9 de la mañana, habrá un ambiente solidario de cuento de hadas, con recogida de juguetes y golosinas, teatro infantil a las 10.30, la llegada de Papá Noel a las 11 y, hasta las 6 de la tarde, un mercado festivo, música y dulces para disfrutar en la plaza iluminada.

