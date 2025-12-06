Marché de Noël solidaire Maison du Ronceray Rennes 6 et 10 décembre

marché de noël

La Maison du Ronceray organise un marché de noël solidaire : vente d’objets fabriqués par des bénévoles, au profit de l’association « Petits cadeaux Bonheur », qui apporte du soutien à des personnes atteintes de cancer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T18:00:00.000+01:00

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine