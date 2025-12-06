Marché de Noël solidaire Pontarlier

Marché de Noël solidaire

Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Organisé par l’association Travail et Vie.

Marché de Noël regroupant 25 artisans créateurs, des ateliers floraux, un espace photographie,…

Petite restauration sur place. Entrée libre. .

Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 30 45 contact@travailetvie.fr

