Marché de Noël solidaire Pontarlier

Marché de Noël solidaire
Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Organisé par l’association Travail et Vie.
Marché de Noël regroupant 25 artisans créateurs, des ateliers floraux, un espace photographie,…
Petite restauration sur place. Entrée libre. .
Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 30 45 contact@travailetvie.fr
