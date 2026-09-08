Marché de Noël solidaire – Secours Populaire de La Rochelle Dans les locaux du Secours populaire français de La Rochelle La Rochelle

lundi 12 octobre 2026 · Dans les locaux du Secours populaire français de La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Marché de Noël solidaire – Secours Populaire de La Rochelle

Dans les locaux du Secours populaire français de La Rochelle 32 avenue de la Porte Royale La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:00:00

fin : 2026-12-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Marché de Noël du lundi 12 octobre au vendredi 18 décembre 2026, dans les locaux du Secours pop Porte Royale à La Rochelle. Large sélection de déco de Noël et d’idées cadeaux…en achetant solidaire !

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Dans les locaux du Secours populaire français de La Rochelle 32 avenue de la Porte Royale La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 52 82 contact@spf17.org

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English :

Christmas Market from Monday, October 12, to Friday, December 18, 2026, at the Secours Pop Porte Royale location in La Rochelle. A wide selection of Christmas decorations and gift ideas—all while supporting a good cause!

L’événement Marché de Noël solidaire – Secours Populaire de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle