Marché de Noël Solidarcréa La halle Bléneau
Marché de Noël Solidarcréa La halle Bléneau samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël Solidarcréa
La halle 14 Place Châtaignier Bléneau Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Nos artistes ont du talent ! Chez Solidarcréa, nous avons la chance de rassembler des créateurs passionnés, inspirés et plein de talent. Venez les découvrir et les encourager lors du marché de Noël. Soutenez nos artistes locaux, partagez leur savoir-faire et repartez avec des créations uniques. Repas sous réservation. .
La halle 14 Place Châtaignier Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 73 05 10 contact@solidarcrea.fr
