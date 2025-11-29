Marché de Noël Solidarcréa La halle Bléneau

Marché de Noël Solidarcréa

La halle 14 Place Châtaignier Bléneau Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : 

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Nos artistes ont du talent ! Chez Solidarcréa, nous avons la chance de rassembler des créateurs passionnés, inspirés et plein de talent. Venez les découvrir et les encourager lors du marché de Noël. Soutenez nos artistes locaux, partagez leur savoir-faire et repartez avec des créations uniques. Repas sous réservation. .

La halle 14 Place Châtaignier Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 73 05 10 contact@solidarcrea.fr

