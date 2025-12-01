Marché de Noël

Salle des fêtes Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe. Nombreux exposants, photos avec le Père-Noël de 10h30 à 12h et de 14h à 17h, jouets en bois avec Ludocréation. Tombola. Buvette, vin chaud et crêpes. .

Salle des fêtes Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie comitedesfetessoligny@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2025-11-14 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE