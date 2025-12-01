Marché de Noël Soligny-la-Trappe
Marché de Noël Soligny-la-Trappe dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Soligny-la-Trappe Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe. Nombreux exposants, photos avec le Père-Noël de 10h30 à 12h et de 14h à 17h, jouets en bois avec Ludocréation. Tombola. Buvette, vin chaud et crêpes. .
Salle des fêtes Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie comitedesfetessoligny@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2025-11-14 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE