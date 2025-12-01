Marché de Noël Virage 24 Sorcy-Saint-Martin

Marché de Noël

Virage 24 13 Place Raymond Poincaré Sorcy-Saint-Martin Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

0 .

Virage 24 13 Place Raymond Poincaré Sorcy-Saint-Martin 55190 Meuse Grand Est +33 6 37 81 57 87

English :

L’événement Marché de Noël Sorcy-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-12-02 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS