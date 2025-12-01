Marché de Noël Virage 24 Sorcy-Saint-Martin

Marché de Noël Virage 24 Sorcy-Saint-Martin dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Virage 24 13 Place Raymond Poincaré Sorcy-Saint-Martin Meuse

Gratuit
0
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14
2025-12-14

Tout public
Virage 24 13 Place Raymond Poincaré Sorcy-Saint-Martin 55190 Meuse Grand Est +33 6 37 81 57 87 

