Marché de Noël

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le 23 novembre de 10H à 18H venez profiter d’une journée agréable au marché de Noël de Sorde l’Abbaye, organisé par le comité des fêtes Sordais! L’entrée est gratuite, et vous trouverez des producteurs et créateurs locaux, une buvette, de quoi vous restaurer, et même y rencontrer le père Noël!

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 04 83 mairie@sordelabbaye.fr

English : Marché de Noël

On November 23 from 10am to 6pm, come and enjoy a pleasant day at the Sorde l’Abbaye Christmas market, organized by the Comité des fêtes Sordais! Admission is free, and you’ll find local producers and designers, a refreshment stand, food and drink, and even a chance to meet Santa Claus!

German : Marché de Noël

Am 23. November von 10 bis 18 Uhr können Sie einen schönen Tag auf dem Weihnachtsmarkt in Sorde l’Abbaye verbringen, der vom Festkomitee Sordais organisiert wird! Der Eintritt ist frei und Sie finden hier lokale Produzenten und Designer, einen Imbiss, Essen und Trinken und sogar den Weihnachtsmann!

Italiano :

Il 23 novembre dalle 10.00 alle 18.00, venite a trascorrere una piacevole giornata al mercatino di Natale di Sorde l’Abbaye, organizzato dal Comité des fêtes Sordais! L’ingresso è gratuito e troverete produttori e designer locali, un punto di ristoro, cibo a volontà e persino la possibilità di incontrare Babbo Natale!

Espanol : Marché de Noël

El 23 de noviembre, de 10.00 a 18.00 h, disfrute de una agradable jornada en el mercado navideño de Sorde l’Abbaye, organizado por el Comité des fêtes Sordais La entrada es gratuita y en él encontrará productores y diseñadores locales, un puesto de refrescos, abundante comida e incluso la posibilidad de conocer a Papá Noel

L’événement Marché de Noël Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans