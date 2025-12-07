Marché de Noël Souillé Salle polyvalente Souillé

Marché de Noël Souillé

Salle polyvalente 2 rue des Ponts Souillé Sarthe

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de noël à Souillé

Idées cadeaux, artisanats, produits locaux. Présence du père noël. Buvette et crêpes. .

Salle polyvalente 2 rue des Ponts Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 79 37 02

English :

Christmas market in Souillé

German :

Weihnachtsmarkt in Souillé

Italiano :

Mercatino di Natale a Souillé

Espanol :

Mercado de Navidad en Souillé

