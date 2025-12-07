Marché de Noël Souillé Salle polyvalente Souillé
Salle polyvalente 2 rue des Ponts Souillé Sarthe
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de noël à Souillé
Idées cadeaux, artisanats, produits locaux. Présence du père noël. Buvette et crêpes. .
Salle polyvalente 2 rue des Ponts Souillé 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 29 79 37 02
English :
Christmas market in Souillé
German :
Weihnachtsmarkt in Souillé
Italiano :
Mercatino di Natale a Souillé
Espanol :
Mercado de Navidad en Souillé
