Marché de Noël Salle Polyvalente Souligné-Flacé

Marché de Noël à Souligné Flacé
Marché gourmand et artisanal, stand de jeux, feu d’artifice suivi d’une soirée festive. .
Salle Polyvalente Route de Louplande Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 69 28 mairie@souligne-flace.fr
English :
Christmas market in Souligné Flacé
German :
Weihnachtsmarkt in Souligné Flacé
Italiano :
Mercatino di Natale a Souligné Flacé
Espanol :
Mercado de Navidad en Souligné Flacé
