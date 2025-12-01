Marché de Noël Salle Polyvalente Souligné-Flacé

Marché de Noël

Salle Polyvalente Route de Louplande Souligné-Flacé Sarthe

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Marché de Noël à Souligné Flacé

Marché gourmand et artisanal, stand de jeux, feu d’artifice suivi d’une soirée festive. .

Salle Polyvalente Route de Louplande Souligné-Flacé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 69 28 mairie@souligne-flace.fr

English :

Christmas market in Souligné Flacé

German :

Weihnachtsmarkt in Souligné Flacé

Italiano :

Mercatino di Natale a Souligné Flacé

Espanol :

Mercado de Navidad en Souligné Flacé

L’événement Marché de Noël Souligné-Flacé a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de la Sarthe