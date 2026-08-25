Informations pratiques

Soultz-sous-Forêts

Marché de Noël

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-12-20 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Les 4 week-ends de l’Avent, plongez dans une ambiance féérique et chaleureuse au marché de Noël de Soultz-sous-Forêts où de nombreuses animations seront proposées.

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt, les 4 week-ends de l’Avent, plongez dans une ambiance féérique et chaleureuse au marché de Noël de Soultz-sous-Forêts. Sur la place du Général de Gaulle et au relais culturel La Saline, artistes, artisans et producteurs vous font découvrir leurs créations et productions. De nombreuses animations sont proposées pour l’occasion rencontres avec les personnages de Noël, allumage des bougies de l’Avent, café bistro, spectacles, ateliers, concerts…

Grande nouveauté de l’année, le Kiosque de Noël deviendra le cœur battant des festivités. Chorales, artistes, musiciens et groupes locaux s’y succéderont pour faire résonner les mélodies de Noël et renforcer l’immersion dans l’univers enchanteur des fêtes. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

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English :

[CHRISTMAS IN OUTRE-FORÊT] Over the 4 weekends of Advent, immerse yourself in a warm and magical atmosphere at the Soultz-sous-Forêts Christmas market, with its many attractions.

L’événement Marché de Noël Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte