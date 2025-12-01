Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Souméras

Marché de Noël Salle des fêtes Souméras samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Marché de Noël
  .

Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39 

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Souméras a été mis à jour le 2025-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac