Marché de Noël Salle des fêtes Souméras samedi 13 décembre 2025.
Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00
2025-12-13
Salle des fêtes 2 rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
