Marché de noël

Hall Ossau et Nouvelle Halle des Marchés Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Animation enfants, tombola. .

Hall Ossau et Nouvelle Halle des Marchés Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 60 90

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol : Marché de noël

L’événement Marché de noël Soumoulou a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran