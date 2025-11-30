Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de noël Soumoulou

Marché de noël

Marché de noël Soumoulou dimanche 30 novembre 2025.

Marché de noël

Hall Ossau et Nouvelle Halle des Marchés Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Animation enfants, tombola.   .

Hall Ossau et Nouvelle Halle des Marchés Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 60 90 

English : Marché de noël

German : Marché de noël

Italiano :

Espanol : Marché de noël

L’événement Marché de noël Soumoulou a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran