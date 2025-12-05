Marché de Noël Sourdeval Sourdeval
Sourdeval Jardin de l'Europe Sourdeval Manche
2025-12-05 17:00:00
2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
17h/22h Marché de Noël dans la jardin de l'Europe (face à la mairie). Venez faire vos emplettes pour les fêtes de fin d'année. Balade en calèche avec le Père Noël. Présence de la mascotte Stitch de Dysney .
Sourdeval Jardin de l'Europe Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 7 64 31 34 79 uciasourdeval@gmail.com
