Marché de Noël Sourdeval Sourdeval

Marché de Noël

Sourdeval Jardin de l’Europe Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

17h/22h Marché de Noël dans la jardin de l’Europe (face à la mairie). Venez faire vos emplettes pour les fêtes de fin d’année. Balade en calèche avec le Père Noël. Présence de la mascotte Stitch de Dysney .

Sourdeval Jardin de l’Europe Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 7 64 31 34 79 uciasourdeval@gmail.com

