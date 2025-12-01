Marché de Noël

Souvigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Au programme un marché gourmand et créatif, Tombola, balade avec la calèche de Villandry, ambiance musicale, restauration sur place.

Le vin chaud maison sera au rendez-vous pour se réchauffer dans la bonne humeur !

Et surprise le Père Noël fera une halte dans notre village pour rencontrer les enfants et prendre des photos !

Et bien sûr, votre équipe APE, toute de rouge et doré vêtue, souriante et festive, sera là pour vous accueillir

Venez vivre la magie de Noël avec nous ! .

Souvigné 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ape.souvigne@gmail.com

English :

On the program: a gourmet and creative market, tombola, a ride in the Villandry horse-drawn carriage, musical entertainment and on-site catering.

Homemade mulled wine will be on hand to warm you up!

German :

Auf dem Programm stehen: ein Gourmet- und Kreativmarkt, eine Tombola, eine Fahrt mit der Kutsche von Villandry, musikalische Untermalung, Essen und Trinken vor Ort.

Selbstgemachter Glühwein wird bereitstehen, um sich in guter Stimmung aufzuwärmen!

Italiano :

In programma: mercatino gastronomico e creativo, tombola, giro in carrozza a Villandry, musica dal vivo e catering in loco.

Il vin brulé fatto in casa sarà a disposizione per riscaldare il vostro spirito!

Espanol :

En el programa: mercado gastronómico y creativo, tómbola, paseo en coche de caballos de Villandry, música y catering.

También habrá vino caliente casero para entrar en calor

