Marché de Noël Souvigné
Marché de Noël Souvigné dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Souvigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Au programme un marché gourmand et créatif, Tombola, balade avec la calèche de Villandry, ambiance musicale, restauration sur place.
Le vin chaud maison sera au rendez-vous pour se réchauffer dans la bonne humeur !
Et surprise le Père Noël fera une halte dans notre village pour rencontrer les enfants et prendre des photos !
Et bien sûr, votre équipe APE, toute de rouge et doré vêtue, souriante et festive, sera là pour vous accueillir
Venez vivre la magie de Noël avec nous ! .
Souvigné 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ape.souvigne@gmail.com
English :
On the program: a gourmet and creative market, tombola, a ride in the Villandry horse-drawn carriage, musical entertainment and on-site catering.
Homemade mulled wine will be on hand to warm you up!
German :
Auf dem Programm stehen: ein Gourmet- und Kreativmarkt, eine Tombola, eine Fahrt mit der Kutsche von Villandry, musikalische Untermalung, Essen und Trinken vor Ort.
Selbstgemachter Glühwein wird bereitstehen, um sich in guter Stimmung aufzuwärmen!
Italiano :
In programma: mercatino gastronomico e creativo, tombola, giro in carrozza a Villandry, musica dal vivo e catering in loco.
Il vin brulé fatto in casa sarà a disposizione per riscaldare il vostro spirito!
Espanol :
En el programa: mercado gastronómico y creativo, tómbola, paseo en coche de caballos de Villandry, música y catering.
También habrá vino caliente casero para entrar en calor
L’événement Marché de Noël Souvigné a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE