Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize Decize

Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize
Place du 8 mai 1945 Decize
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Dans une ambiance magique, retrouvez dans des chalets en bois avec une décoration féérique des artisans créateurs, des producteurs, et des associations locales.
Nombreuses animations,
Manège enfantin
Maquillage pour enfants
Défi des écoles Tombola
Père Noël, mascottes
Restauration en continu, bar à huîtres, escargots, soupe à l’oignon, vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud etc.
Programme détaillé à venir .
Place du 8 mai 1945 Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.fda@gmail.com
