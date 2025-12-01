Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize Decize

Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize

Place du 8 mai 1945 Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Dans une ambiance magique, retrouvez dans des chalets en bois avec une décoration féérique des artisans créateurs, des producteurs, et des associations locales.

Nombreuses animations,

Manège enfantin

Maquillage pour enfants

Défi des écoles Tombola

Père Noël, mascottes

Restauration en continu, bar à huîtres, escargots, soupe à l’oignon, vin chaud, bière de Noël, chocolat chaud etc.

Programme détaillé à venir .

Place du 8 mai 1945 Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.fda@gmail.com

English : Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize

German : Marché de Noël spécial cirque du Faubourg d’Allier à Decize

