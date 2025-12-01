Marché de Noël Salle des fêtes Squiffiec

Marché de Noël Salle des fêtes Squiffiec dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes 8 Rue des Manoirs Squiffiec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Nombreux exposants artisans, créateurs, nombreuses animations. Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes 8 Rue des Manoirs Squiffiec 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 06 68 23

