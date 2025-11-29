Marché de Noël St Laurent la Vallée Saint-Laurent-la-Vallée

Marché de Noël St Laurent la Vallée

Le bourg Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association ECLA vous invite à la 13 ème édition de son Marché de Noël.

Il se déroulera sur 2 jours

– samedi 29 novembre de 14h à 18h

– dimanche 30 novembre de 10h à 18h

Au programme artistes, artisans, créateurs et producteurs locaux.

De nombreuses animations, présence du Père Noël, promenade à poney, …

Su place vin chaud, crêpes, gaufres et repas Garbure le dimanche midi. .

Le bourg Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 08 24 60

English : Marché de Noël St Laurent la Vallée

The ECLA association invites you to the 13th edition of its Christmas Market.

It will take place over 2 days:

– saturday, November 29, 2 6 pm

– sunday, November 30, from 10am to 6pm

On the program: local artists, craftsmen, creators and producers.

Lots of entertainment, including Santa Claus, a stroll through the streets, and the chance to meet some of the most famous names in the world

German : Marché de Noël St Laurent la Vallée

Der Verein ECLA lädt Sie zur 13. Ausgabe seines Weihnachtsmarktes ein.

Er findet an zwei Tagen statt:

– samstag, 29. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr

– sonntag, 30. November von 10 bis 18 Uhr

Auf dem Programm stehen Künstler, Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten.

Zahlreiche Animationen, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Spaziergänge und vieles mehr

Italiano :

L’associazione ECLA vi invita alla 13ª edizione del suo mercatino di Natale.

Si svolgerà nell’arco di 2 giorni:

– sabato 29 novembre dalle 14:00 alle 18:00

– domenica 30 novembre dalle 10.00 alle 18.00

In programma: artisti, artigiani, designer e produttori locali.

Non mancheranno inoltre intrattenimenti, Babbo Natale sarà a disposizione e sarà possibile passeggiare per le strade

Espanol : Marché de Noël St Laurent la Vallée

La asociación ECLA le invita a la 13ª edición de su Mercado de Navidad.

Tendrá lugar durante 2 días:

– sábado 29 de noviembre de 14:00 a 18:00

– domingo 30 de noviembre de 10.00 a 18.00 h

En el programa: artistas, artesanos, diseñadores y productores locales.

También habrá muchas animaciones, Papá Noel estará presente y se podrá pasear por las calles

