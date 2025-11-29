Marché de Noël St Laurent la Vallée Saint-Laurent-la-Vallée
Marché de Noël St Laurent la Vallée Saint-Laurent-la-Vallée samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël St Laurent la Vallée
Le bourg Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association ECLA vous invite à la 13 ème édition de son Marché de Noël.
Il se déroulera sur 2 jours
– samedi 29 novembre de 14h à 18h
– dimanche 30 novembre de 10h à 18h
Au programme artistes, artisans, créateurs et producteurs locaux.
De nombreuses animations, présence du Père Noël, promenade à poney, …
Su place vin chaud, crêpes, gaufres et repas Garbure le dimanche midi. .
Le bourg Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 08 24 60
English : Marché de Noël St Laurent la Vallée
The ECLA association invites you to the 13th edition of its Christmas Market.
It will take place over 2 days:
– saturday, November 29, 2 6 pm
– sunday, November 30, from 10am to 6pm
On the program: local artists, craftsmen, creators and producers.
Lots of entertainment, including Santa Claus, a stroll through the streets, and the chance to meet some of the most famous names in the world
German : Marché de Noël St Laurent la Vallée
Der Verein ECLA lädt Sie zur 13. Ausgabe seines Weihnachtsmarktes ein.
Er findet an zwei Tagen statt:
– samstag, 29. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr
– sonntag, 30. November von 10 bis 18 Uhr
Auf dem Programm stehen Künstler, Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten.
Zahlreiche Animationen, die Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Spaziergänge und vieles mehr
Italiano :
L’associazione ECLA vi invita alla 13ª edizione del suo mercatino di Natale.
Si svolgerà nell’arco di 2 giorni:
– sabato 29 novembre dalle 14:00 alle 18:00
– domenica 30 novembre dalle 10.00 alle 18.00
In programma: artisti, artigiani, designer e produttori locali.
Non mancheranno inoltre intrattenimenti, Babbo Natale sarà a disposizione e sarà possibile passeggiare per le strade
Espanol : Marché de Noël St Laurent la Vallée
La asociación ECLA le invita a la 13ª edición de su Mercado de Navidad.
Tendrá lugar durante 2 días:
– sábado 29 de noviembre de 14:00 a 18:00
– domingo 30 de noviembre de 10.00 a 18.00 h
En el programa: artistas, artesanos, diseñadores y productores locales.
También habrá muchas animaciones, Papá Noel estará presente y se podrá pasear por las calles
L’événement Marché de Noël St Laurent la Vallée Saint-Laurent-la-Vallée a été mis à jour le 2025-11-19 par Périgord Noir Vallée Dordogne