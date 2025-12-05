Marché de Noël St Yvi Saint-Yvi

Marché de Noël St Yvi

Marché de Noël Saint Yvi

Place de la Marie

Chalets de créations artisanales, chocolat et vin chauds, animations de Noël

Vendredi de 17h30 à 23h00

Samedi de 11h00 à 22h00

Dimanche de 10h00 à 19h00 .

Place de la mairie Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 94 72 11

