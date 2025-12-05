Marché de Noël St Yvi Saint-Yvi
Marché de Noël St Yvi
Place de la mairie Saint-Yvi Finistère
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Marché de Noël Saint Yvi
Place de la Marie
Chalets de créations artisanales, chocolat et vin chauds, animations de Noël
Vendredi de 17h30 à 23h00
Samedi de 11h00 à 22h00
Dimanche de 10h00 à 19h00
Place de la mairie Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 94 72 11
