Marché de Noël Salle polyvalente Stainville
Marché de Noël Salle polyvalente Stainville dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente 22 Rue de la petite Chalaide Stainville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez vivre la magie de Noël à Stainville et rencontrer nos exposants passionnés !
Préparez vos cadeaux de Noël en soutenant l’artisanat local !
Et bien sûr, sur place, profitez de notre espace restauration & buvette
– Vin chaud
– Bière de la Brasserie la bier’tapogne
– Soupe maison
– Croziflette maison
– Crêpes maison
… de quoi se réchauffer dans une ambiance conviviale !
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle polyvalente 22 Rue de la petite Chalaide Stainville 55500 Meuse Grand Est asstainville@gmail.com
English :
Come and experience the magic of Christmas in Stainville and meet our passionate exhibitors!
Prepare your Christmas gifts and support local craftsmanship!
And of course, take advantage of our on-site refreshment area:
– Mulled wine
– Beer from Brasserie la bier’tapogne
– Homemade soup
– Homemade croziflette
– Home-made crepes
? everything you need to warm up in a convivial atmosphere!
We look forward to welcoming you to this festive occasion.
Free admission.
L’événement Marché de Noël Stainville a été mis à jour le 2025-12-04 par OT SUD MEUSE