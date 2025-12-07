Marché de Noël Salle polyvalente Stainville

Marché de Noël

Salle polyvalente 22 Rue de la petite Chalaide Stainville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez vivre la magie de Noël à Stainville et rencontrer nos exposants passionnés !

Préparez vos cadeaux de Noël en soutenant l’artisanat local !

Et bien sûr, sur place, profitez de notre espace restauration & buvette

– Vin chaud

– Bière de la Brasserie la bier’tapogne

– Soupe maison

– Croziflette maison

– Crêpes maison

… de quoi se réchauffer dans une ambiance conviviale !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle polyvalente 22 Rue de la petite Chalaide Stainville 55500 Meuse Grand Est asstainville@gmail.com

English :

Come and experience the magic of Christmas in Stainville and meet our passionate exhibitors!

Prepare your Christmas gifts and support local craftsmanship!

And of course, take advantage of our on-site refreshment area:

– Mulled wine

– Beer from Brasserie la bier’tapogne

– Homemade soup

– Homemade croziflette

– Home-made crepes

? everything you need to warm up in a convivial atmosphere!

We look forward to welcoming you to this festive occasion.

Free admission.

