Marché de Noël

Steinbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Les artisans du village et des environs présentent leurs créations. C’est l’occasion idéale pour dénicher des cadeaux… et peut-être croiser le Père Noël au détour d’une allée !

Découvrez les créations artisanales des exposants et venez déguster des douceurs de Noël dans une ambiance conviviale. .

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 54 08 07

English :

Artisans from the village and surrounding area present their creations. It’s the perfect opportunity to pick up some gifts? and maybe bump into Santa Claus along the way!

German :

Kunsthandwerker aus dem Dorf und der Umgebung präsentieren ihre Kreationen. Es ist die ideale Gelegenheit, um nach Geschenken zu suchen und vielleicht den Weihnachtsmann zu treffen!

Italiano :

Gli artigiani del villaggio e dei dintorni presentano le loro creazioni. È l’occasione perfetta per fare qualche regalo e magari incontrare Babbo Natale lungo la strada!

Espanol :

Los artesanos del pueblo y alrededores presentan sus creaciones. Es la ocasión perfecta para comprar regalos… ¡y quizá encontrarse con Papá Noel por el camino!

L’événement Marché de Noël Steinbach a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay