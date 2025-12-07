Marché de Noël Steinbach
Marché de Noël Steinbach dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Steinbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Les artisans du village et des environs présentent leurs créations. C’est l’occasion idéale pour dénicher des cadeaux… et peut-être croiser le Père Noël au détour d’une allée !
Découvrez les créations artisanales des exposants et venez déguster des douceurs de Noël dans une ambiance conviviale. .
Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 54 08 07
English :
Artisans from the village and surrounding area present their creations. It’s the perfect opportunity to pick up some gifts? and maybe bump into Santa Claus along the way!
German :
Kunsthandwerker aus dem Dorf und der Umgebung präsentieren ihre Kreationen. Es ist die ideale Gelegenheit, um nach Geschenken zu suchen und vielleicht den Weihnachtsmann zu treffen!
Italiano :
Gli artigiani del villaggio e dei dintorni presentano le loro creazioni. È l’occasione perfetta per fare qualche regalo e magari incontrare Babbo Natale lungo la strada!
Espanol :
Los artesanos del pueblo y alrededores presentan sus creaciones. Es la ocasión perfecta para comprar regalos… ¡y quizá encontrarse con Papá Noel por el camino!
L’événement Marché de Noël Steinbach a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay