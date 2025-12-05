MARCHÉ DE NOËL Sucé-sur-Erdre
MARCHÉ DE NOËL Sucé-sur-Erdre vendredi 5 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05
Retrouvez le marché de Noël le temps d’un week-end
En tout, ce village de Noël accueillera 17 artisans et exposants. Ils sauront ravir petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts gastronomie, produits éco-responsables ou décoration… De quoi s’offrir un petit plaisir ou en profiter pour gâter ses proches ! Le Père Noël sera présent lors du Marché de Noël !
le vendredi 17h à 21h
le samedi10h à 20h
Parking de la Mairie .
Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
A weekend at the Christmas market
German :
Finden Sie den Weihnachtsmarkt für ein Wochenende wieder
Italiano :
Il mercatino di Natale per un weekend
Espanol :
El mercado navideño durante un fin de semana
L’événement MARCHÉ DE NOËL Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-13 par Pays Erdre Canal Forêt