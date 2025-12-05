MARCHÉ DE NOËL

Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Retrouvez le marché de Noël le temps d’un week-end

En tout, ce village de Noël accueillera 17 artisans et exposants. Ils sauront ravir petits et grands. Il y en aura pour tous les goûts gastronomie, produits éco-responsables ou décoration… De quoi s’offrir un petit plaisir ou en profiter pour gâter ses proches ! Le Père Noël sera présent lors du Marché de Noël !

le vendredi 17h à 21h

le samedi10h à 20h

Parking de la Mairie .

Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

A weekend at the Christmas market

German :

Finden Sie den Weihnachtsmarkt für ein Wochenende wieder

Italiano :

Il mercatino di Natale per un weekend

Espanol :

El mercado navideño durante un fin de semana

L’événement MARCHÉ DE NOËL Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-13 par Pays Erdre Canal Forêt