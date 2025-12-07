Marché de Noël Salle des fêtes Suilly-la-Tour

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Découvrez le marché de Noël de Suilly-la-Tour, à la salle des fêtes. Expositions artisanales, maquillage pour enfant, atelier marionnettes, vin chaud, chocolats, gourmandises, photos avec le Père Noël… .

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Bourgogne Coeur de Loire