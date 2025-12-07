Marché de Noël Salle des fêtes Suilly-la-Tour
Marché de Noël Salle des fêtes Suilly-la-Tour dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
Découvrez le marché de Noël de Suilly-la-Tour, à la salle des fêtes. Expositions artisanales, maquillage pour enfant, atelier marionnettes, vin chaud, chocolats, gourmandises, photos avec le Père Noël… .
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
