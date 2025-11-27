MARCHE DE NOËL SUR LES RAMBLAS RAMBLAS Toulouse

MARCHE DE NOËL SUR LES RAMBLAS

RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-12

2025-11-27

Sur les Ramblas, le Village des artisans, créateurs et producteurs locaux vous accueille !

Sur place 28 de chalets dédiés aux artisans et créateurs, trois chalets consacrés aux producteurs locaux, une buvette et deux chalets gourmands. Venez déambuler dans l’allée des lutins et découvrez chaque semaine des trésors faits main, le tout dans des décors somptueux.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. .

RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 29 22

English :

On the Ramblas, the Village of artisans, creators and local producers welcomes you!

German :

Auf den Ramblas empfängt Sie das Dorf der lokalen Handwerker, Designer und Produzenten!

Italiano :

Sulle Ramblas, il Villaggio degli artigiani, dei designer e dei produttori locali vi dà il benvenuto!

Espanol :

En las Ramblas, el Village de artesanos, diseñadores y productores locales le da la bienvenida

L’événement MARCHE DE NOËL SUR LES RAMBLAS Toulouse a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE