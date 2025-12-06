MARCHÉ DE NOËL SUR LES TOITS DE LA MANUFACTURE ZA Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières

MARCHÉ DE NOËL SUR LES TOITS DE LA MANUFACTURE

ZA Saint Julien du Gourg Atelier Tuffery Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Cette année encore, la manufacture se transforme en véritable village de Noël. Artisans locaux, démonstrations, spectacles pour enfants, passage du Père Noël, guinguette solidaire et stands gourmands les 6 et 7 décembre, Atelier TUFFERY vous invite à un week-end festif et convivial !

Le marché rassemblera une vingtaine d’artisans du territoire , sélectionnés pour la qualité de leurs matières, la précision de leurs gestes et l’authenticité de leur démarche. Tout au long du week-end, certains artisans partageront un aperçu de leur métier à travers des démonstrations ouvertes au public . La manufacture s’animera aussi au rythme d’ ateliers , de démonstrations et de temps musicaux pensés pour petits et grands.

Le samedi 6 décembre , le marché de Noël et la boutique Atelier Tuffery vous accueillent de 10h à 20h . L’après-midi, les jeux en bois prendront place de 14h à 18h , pour offrir aux enfants et souvent aux plus grands un espace ludique et convivial. Côté ambiance, la journée sera rythmée par une animation musicale d’abord un temps de violoncelle avec l’école de Florac de 14h à 15h , puis un moment porté par un accordéoniste de 16h à 17h30 . Une façon douce et simple d’accompagner les déambulations sur le marché, entre découverte des stands et pauses gourmandes.

Le programme du dimanche 7 décembre

Le dimanche 7 décembre , le marché de Noël et la boutique seront ouverts de 10h à 18h . Les jeux en bois reviendront dès le matin, de 10h à 12h , pour permettre aux familles de profiter d’un moment partagé avant le déjeuner. Tout au long de la journée, les enfants pourront rencontrer le Père Noël, en jean Atelier TUFFERY , et repartir avec une photo souvenir entre 10h et 17h30 . L’après-midi, place à un spectacle pour enfants , un moment pensé spécialement pour les plus jeunes, qui viendra prolonger l’ambiance festive et clôturer le week-end dans un esprit joyeux et collectif . .

ZA Saint Julien du Gourg Atelier Tuffery Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Once again this year, the factory is transformed into a veritable Christmas village. Local craftsmen, demonstrations, children’s shows, Santa Claus, a guinguette solidaire and gourmet stalls: on December 6 and 7, Atelier TUFFERY invites you to a festive and convivial weekend!

German :

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Manufaktur in ein echtes Weihnachtsdorf. Lokale Handwerker, Vorführungen, Kindershows, der Weihnachtsmann, eine solidarische Guinguette und Schlemmerstände: Am 6. und 7. Dezember lädt Sie Atelier TUFFERY zu einem festlichen und geselligen Wochenende ein!

Italiano :

Anche quest’anno, la fabbrica si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio. Artigiani locali, dimostrazioni, spettacoli per bambini, Babbo Natale, una guinguette solidaire e stand gastronomici: il 6 e 7 dicembre, l’Atelier TUFFERY vi invita a un weekend di festa e convivialità!

Espanol :

Un año más, la fábrica se transformará en un auténtico pueblo navideño. Artesanos locales, demostraciones, espectáculos infantiles, Papá Noel, una guinguette solidaire y puestos de comida: los días 6 y 7 de diciembre, Atelier TUFFERY le invita a un fin de semana festivo y de convivencia

