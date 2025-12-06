Marché de Noël Surbourg

Marché de Noël Surbourg samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-20 2025-12-21

[NOEL EN OUTRE-FORET] Les chalets du village de Noël vous réservent des trésors expositions, décorations, bijoux faits main et idées cadeaux. Dégustez vin chaud et bredele pour une pause gourmande au cœur de la magie de Noël.

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt. Plongez dans la magie des fêtes en visitant les chalets du village de Noël installés sur le parvis de l’abbatiale. Flânez entre les stands où s’exposent des peintures et des sculptures sur bois, parfaites pour les amateurs d’art. Trouvez l’inspiration pour vos idées cadeaux parmi des décorations de Noël uniques, des bijoux faits main, et bien plus encore. Réchauffez-vous avec un verre de vin chaud tout en dégustant des bredele et autres gourmandises de Noël, dans une ambiance festive et chaleureuse. Une sortie idéale pour vivre l’esprit de Noël en famille ou entre amis ! 0 .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] The Christmas village chalets are full of treasures: exhibitions, decorations, handmade jewelry and gift ideas. Enjoy mulled wine and bredele for a gourmet break in the heart of Christmas magic.

German :

[Die Hütten des Weihnachtsdorfes halten Schätze für Sie bereit: Ausstellungen, Dekorationen, handgefertigter Schmuck und Geschenkideen. Probieren Sie Glühwein und Bredele für eine Schlemmerpause im Herzen des Weihnachtszaubers.

Italiano :

[Gli chalet del villaggio di Natale sono pieni di tesori: mostre, decorazioni, gioielli fatti a mano e idee regalo. Gustate vin brulé e bredele per una pausa golosa nel cuore della magia natalizia.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Los chalés del pueblo navideño están llenos de tesoros: exposiciones, decoraciones, joyas hechas a mano e ideas para regalar. Disfrute de vino caliente y bredele para una pausa gastronómica en el corazón de la magia navideña.

L’événement Marché de Noël Surbourg a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte