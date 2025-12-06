Marché de Noël Salle du Castel Park Surgères
Marché de Noël Salle du Castel Park Surgères samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Marché de Noël organisé par l’Association Messagères de l’Espoir.
Exposant, créateur et animation.
Restauration et buvette sur place.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 messageresdelespoir@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Association Messagères de l’Espoir.
Exhibitors, designers and entertainment.
Catering and refreshments on site.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Messagères de l’Espoir.
Aussteller, Designer und Animation.
Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Messagères de l’Espoir.
Espositori, designer e intrattenimento.
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Mercado navideño organizado por la asociación Messagères de l’Espoir.
Expositores, diseñadores y animación.
Catering y refrescos in situ.
L'événement Marché de Noël Surgères