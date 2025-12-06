Marché de Noël Salle du Castel Park Surgères

Marché de Noël

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël organisé par l’Association Messagères de l’Espoir.

Exposant, créateur et animation.

Restauration et buvette sur place.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 messageresdelespoir@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Association Messagères de l’Espoir.

Exhibitors, designers and entertainment.

Catering and refreshments on site.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Messagères de l’Espoir.

Aussteller, Designer und Animation.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Messagères de l’Espoir.

Espositori, designer e intrattenimento.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Mercado navideño organizado por la asociación Messagères de l’Espoir.

Expositores, diseñadores y animación.

Catering y refrescos in situ.

L’événement Marché de Noël Surgères a été mis à jour le 2025-10-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin