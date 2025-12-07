Marché de Noël Salle polyvalente Taintrux

Marché de Noël

Salle polyvalente 19 chemin Epine Taintrux Vosges

Dimanche 2025-12-07 10:00:00

2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez découvrir notre marché de Noël artisanal dans une salle chauffée.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

À gagner une vitrine avec des produits locaux et artisanaux.

Venez nombreux !Tout public

Salle polyvalente 19 chemin Epine Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 99 32

English :

Come and discover our Christmas craft market in a heated hall.

Free admission. Catering on site.

To be won: a showcase of local and artisanal products.

Come one, come all!

