Marché de Noël Salle polyvalente Taintrux

Salle polyvalente Taintrux
Gratuit
Dimanche 2025-12-07 10:00:00
2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez découvrir notre marché de Noël artisanal dans une salle chauffée.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
À gagner une vitrine avec des produits locaux et artisanaux.
Venez nombreux !Tout public
Salle polyvalente 19 chemin Epine Taintrux 88100 Vosges Grand Est
English :
Come and discover our Christmas craft market in a heated hall.
Free admission. Catering on site.
To be won: a showcase of local and artisanal products.
Come one, come all!
