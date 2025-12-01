Marché de Noël Talensac Talensac
Le traditionnel Marché de Noël revient à Talensac les 13 et 14 décembre !
Organisé par l’Association Culturelle, le Marché de Noël se tiendra à la salle des sports, spécialement décorée pour l’occasion.
Animations gratuites pour que petits et grands puissent profiter pleinement de la magie de Noël !
Cette année, le conte Hansel et Gretel sera revisité dans une toute nouvelle mise en scène.
Déambulations nocturnes
Samedi 13 décembre de 18h à 22h (pause pendant le feu d’artifice)
Dimanche 14 décembre de 17h30 à 19h30
Au programme
Présence du Père Noël
Expositions
Spectacle vocal de La Mère Noël
Feu d’artifice
Concert le samedi soir
Spectacle de magie le dimanche après-midi (au profit des Restos du Cœur)
Tombola
Marché des exposants Salle des sports
Samedi 11h 21h
Dimanche 10h30 18h
Restauration et buvette sur place .
Rue de la Hunaudière Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 15
