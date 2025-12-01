Marché de Noël Talensac Talensac

Marché de Noël Talensac Talensac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël Talensac

Rue de la Hunaudière Talensac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Le traditionnel Marché de Noël revient à Talensac les 13 et 14 décembre !

Organisé par l’Association Culturelle, le Marché de Noël se tiendra à la salle des sports, spécialement décorée pour l’occasion.

Animations gratuites pour que petits et grands puissent profiter pleinement de la magie de Noël !

Cette année, le conte Hansel et Gretel sera revisité dans une toute nouvelle mise en scène.

Déambulations nocturnes

Samedi 13 décembre de 18h à 22h (pause pendant le feu d’artifice)

Dimanche 14 décembre de 17h30 à 19h30

Au programme

Présence du Père Noël

Expositions

Spectacle vocal de La Mère Noël

Feu d’artifice

Concert le samedi soir

Spectacle de magie le dimanche après-midi (au profit des Restos du Cœur)

Tombola

Marché des exposants Salle des sports

Samedi 11h 21h

Dimanche 10h30 18h

Restauration et buvette sur place .

Rue de la Hunaudière Talensac 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 15

L’événement Marché de Noël Talensac Talensac a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Montfort Communauté