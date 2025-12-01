Marché de Noël

26 Rue de Dieppe Talmontiers Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le marché de Noël de Talmontiers ouvrira ses portes le samedi 13 décembre avec la présence du père noël, le repas sur place vous proposera de la tartiflette et du vin chaud.

Le marché de Noël de Talmontiers ouvrira ses portes le samedi 13 décembre avec la présence du père noël, le repas sur place vous proposera de la tartiflette et du vin chaud. .

26 Rue de Dieppe Talmontiers 60590 Oise Hauts-de-France +33 6 45 11 03 07 passpart2203@gmail.com

English :

The Talmontiers Christmas market will open its doors on Saturday December 13 with Santa Claus in attendance, and the on-site meal will feature tartiflette and mulled wine.

L’événement Marché de Noël Talmontiers a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme du Pays de Bray