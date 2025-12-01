Marché de Noël Salle des Fêtes Tannois
Marché de Noël Salle des Fêtes Tannois dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Chemin sous le Moutier Tannois Meuse
Gratuit
0
Gratuit
Date : Dimanche 2025-12-21 08:00:00 - 18:00:00
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 08:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
3ème marché de Noël en intérieur.
Petite restauration sur place. Parking gratuit.
Tarif exposants 2 €.
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle des Fêtes Chemin sous le Moutier Tannois 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 70 93 29
English :
3rd indoor Christmas market.
Snacks on site. Free parking.
Exhibitor fee 2 ?.
Free admission.
German :
3. Weihnachtsmarkt im Innenbereich.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Kostenlose Parkplätze.
Preis für Aussteller: 2 ?
Freier Eintritt.
Italiano :
3° mercatino di Natale al coperto.
Spuntini in loco. Parcheggio gratuito.
Prezzo per gli espositori: 2?
Ingresso gratuito.
Espanol :
3er mercado navideño cubierto.
Aperitivos in situ. Aparcamiento gratuito.
Precio para expositores: 2?
Entrada gratuita.
