Marché de Noël Place Dous Haous Tarnos

Place Dous Haous 2 Rue de Bertranon Tarnos Landes

Le Centre de Loisirs de Tarnos a le plaisir de vous inviter à sa soirée magique de Noël, où petits et grands pourront partager un moment chaleureux et festif.

Au programme

– Trouver des trésors fabriqués par les enfants du Centre de loisirs pour soutenir le Secours Populaire
– Chants de Noël des enfants
– Balades en calèche
– Spectacle de feu et de lumière
– Ateliers créatifs
– Courir comme un vrai lutin dans la course magique
– Rencontre avec le Père Noël

Une collecte de jouets et de livres ainsi qu’une vente se tiendront en faveur du Secours Populaire.

Rdv de 17h45 à 20h30.

L’événement sera annulé en cas de pluie.   .

Place Dous Haous 2 Rue de Bertranon Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 45 97 

