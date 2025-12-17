Marché de Noël Place Dous Haous Tarnos
Place Dous Haous 2 Rue de Bertranon Tarnos Landes
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le Centre de Loisirs de Tarnos a le plaisir de vous inviter à sa soirée magique de Noël, où petits et grands pourront partager un moment chaleureux et festif.
Au programme
– Trouver des trésors fabriqués par les enfants du Centre de loisirs pour soutenir le Secours Populaire
– Chants de Noël des enfants
– Balades en calèche
– Spectacle de feu et de lumière
– Ateliers créatifs
– Courir comme un vrai lutin dans la course magique
– Rencontre avec le Père Noël
Une collecte de jouets et de livres ainsi qu’une vente se tiendront en faveur du Secours Populaire.
Rdv de 17h45 à 20h30.
L’événement sera annulé en cas de pluie. .
Place Dous Haous 2 Rue de Bertranon Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 45 97
