Marché de Noël Place Dous Haous Tarnos

Le Centre de Loisirs de Tarnos a le plaisir de vous inviter à sa soirée magique de Noël, où petits et grands pourront partager un moment chaleureux et festif.

Au programme

– Trouver des trésors fabriqués par les enfants du Centre de loisirs pour soutenir le Secours Populaire

– Chants de Noël des enfants

– Balades en calèche

– Spectacle de feu et de lumière

– Ateliers créatifs

– Courir comme un vrai lutin dans la course magique

– Rencontre avec le Père Noël

Une collecte de jouets et de livres ainsi qu’une vente se tiendront en faveur du Secours Populaire.

Rdv de 17h45 à 20h30.

L’événement sera annulé en cas de pluie. .

