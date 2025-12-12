Marché de noël Salle polyvalente Tartas
Marché de noël Salle polyvalente Tartas dimanche 14 décembre 2025.
Marché de noël
Salle polyvalente 54 Allée Daret Tartas Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
L’EPADH Gérard Minvielle organise son Marché de Noël ouvert à tous !
Sur place, retrouvez des idées cadeaux, des créateurs artisanaux et locaux et des gourmandises sucrées et salées.
Salle polyvalente 54 Allée Daret Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Marché de noël
EPADH Gérard Minvielle organizes its Christmas Market, open to all!
On site, you’ll find gift ideas, local and artisanal designers, and sweet and savory treats.
