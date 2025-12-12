Marché de noël Salle polyvalente Tartas

Marché de noël

Salle polyvalente 54 Allée Daret Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’EPADH Gérard Minvielle organise son Marché de Noël ouvert à tous !

Sur place, retrouvez des idées cadeaux, des créateurs artisanaux et locaux et des gourmandises sucrées et salées.

L’EPADH Gérard Minvielle organise son Marché de Noël ouvert à tous !

Sur place, retrouvez des idées cadeaux, des créateurs artisanaux et locaux et des gourmandises sucrées et salées. .

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Marché de noël

EPADH Gérard Minvielle organizes its Christmas Market, open to all!

On site, you’ll find gift ideas, local and artisanal designers, and sweet and savory treats.

