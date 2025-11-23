Marché de noël Salle polyvalente Tartas
Marché de noël Salle polyvalente Tartas dimanche 21 décembre 2025.
Marché de noël
Salle polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas Landes
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Après de nombreuses années d’absence, la magie du marché de Noël fait son grand retour !
Une vingtaine de producteurs & artisans locaux
Idées cadeaux, gourmandises, créations artisanales
Ateliers & animations avec les producteurs
Après de nombreuses années d’absence, la magie du marché de Noël fait son grand retour !
Une vingtaine de producteurs & artisans locaux
Idées cadeaux, gourmandises, créations artisanales
Ateliers & animations avec les producteurs
Menu de fête dès 11h30 avec un repas animé par l’Esquipadge de La Lutz
Pour le plat principal: Ballotins de volaille aux langoustines, une sauce morilles et son mille feuilles de pommes de terre réalisé par Romain Laborde.
Pour l’entrée, le dessert, le vin, le champagne: Au choix parmi les producteurs présents!
Buvette sur place assurée par l’association de judo de Tartas
Un vrai week-end de fête ambiance chaleureuse, gourmandises, animations & surprises !
On vous attend nombreux pour célébrer la magie de Noël ensemble ! .
Salle polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com
English : Marché de noël
After a long absence, the magic of the Christmas market is back!
Some twenty local producers and craftsmen
Gift ideas, delicacies, handcrafted creations
Workshops & entertainment with producers
German : Marché de noël
Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehrt der Zauber des Weihnachtsmarktes zurück!
Rund zwanzig lokale Produzenten & Handwerker
Geschenkideen, Leckereien, handwerkliche Kreationen
Workshops & Animationen mit den Produzenten
Italiano :
Dopo una lunga assenza, la magia del mercatino di Natale è tornata!
Una ventina di produttori e artigiani locali
Idee regalo, prelibatezze e creazioni artigianali
Laboratori ed eventi con i produttori
Espanol : Marché de noël
Tras una larga ausencia, ¡vuelve la magia del mercado navideño!
Una veintena de productores y artesanos locales
Ideas para regalos, delicias y creaciones artesanales
Talleres y eventos con los productores
L’événement Marché de noël Tartas a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Tartas