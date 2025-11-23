Marché de noël Salle polyvalente Tartas

Marché de noël

Salle polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Après de nombreuses années d’absence, la magie du marché de Noël fait son grand retour !

Une vingtaine de producteurs & artisans locaux

Idées cadeaux, gourmandises, créations artisanales

Ateliers & animations avec les producteurs

Menu de fête dès 11h30 avec un repas animé par l’Esquipadge de La Lutz

Pour le plat principal: Ballotins de volaille aux langoustines, une sauce morilles et son mille feuilles de pommes de terre réalisé par Romain Laborde.

Pour l’entrée, le dessert, le vin, le champagne: Au choix parmi les producteurs présents!

Buvette sur place assurée par l’association de judo de Tartas

Un vrai week-end de fête ambiance chaleureuse, gourmandises, animations & surprises !

On vous attend nombreux pour célébrer la magie de Noël ensemble ! .

Salle polyvalente Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Marché de noël

After a long absence, the magic of the Christmas market is back!

Some twenty local producers and craftsmen

Gift ideas, delicacies, handcrafted creations

Workshops & entertainment with producers

German : Marché de noël

Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehrt der Zauber des Weihnachtsmarktes zurück!

Rund zwanzig lokale Produzenten & Handwerker

Geschenkideen, Leckereien, handwerkliche Kreationen

Workshops & Animationen mit den Produzenten

Italiano :

Dopo una lunga assenza, la magia del mercatino di Natale è tornata!

Una ventina di produttori e artigiani locali

Idee regalo, prelibatezze e creazioni artigianali

Laboratori ed eventi con i produttori

Espanol : Marché de noël

Tras una larga ausencia, ¡vuelve la magia del mercado navideño!

Una veintena de productores y artesanos locales

Ideas para regalos, delicias y creaciones artesanales

Talleres y eventos con los productores

L’événement Marché de noël Tartas a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Tartas