Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld

Marché de Noël

Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Associations, artisans, producteurs locaux, buvette et petite restauration sur place.
Feu d’artifice à 19h30.
Associations, artisans, producteurs locaux, buvette et petite restauration sur place.
Feu d’artifice à 19h30.   .

136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 18 02  mairie@tauxignysaintbauld.fr

English :

Associations, craftsmen, local producers, refreshments and snacks on site.
Fireworks at 7.30pm.

L’événement Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2025-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire