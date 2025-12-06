Marché de Noël

136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Associations, artisans, producteurs locaux, buvette et petite restauration sur place.

Feu d’artifice à 19h30.

136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 18 02 mairie@tauxignysaintbauld.fr

English :

Associations, craftsmen, local producers, refreshments and snacks on site.

Fireworks at 7.30pm.

L’événement Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2025-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire