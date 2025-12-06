Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld
Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Associations, artisans, producteurs locaux, buvette et petite restauration sur place.
Feu d’artifice à 19h30.
Associations, artisans, producteurs locaux, buvette et petite restauration sur place.
Feu d’artifice à 19h30. .
136 Les Maisons Rouges Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 18 02 mairie@tauxignysaintbauld.fr
English :
Associations, craftsmen, local producers, refreshments and snacks on site.
Fireworks at 7.30pm.
L’événement Marché de Noël Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2025-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire