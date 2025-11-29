Marché de Noël L’Onirique Teillet-Argenty
Marché de Noël L’Onirique Teillet-Argenty samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
L’Onirique 12 route d’Artiges Teillet-Argenty Allier
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-29
Marché de Noël organisé par la maison de bien-être l’Onirique !
L’Onirique 12 route d’Artiges Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 44 50
English :
Christmas market organized by the Onirique wellness center!
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Wohlfühlhaus l’Onirique!
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal centro benessere Onirique!
Espanol :
Mercado navideño organizado por el centro de bienestar Onirique
