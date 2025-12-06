Marché de Noël Téléthon Bléré

Marché de Noël Téléthon

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

En famille ou entre amis, venez passer un moment de convivialité et de fête le samedi 6 décembre 2025 au marché de Noël de Bléré de 10h à 19h. Père Noël présent de 15h à 18h30.

Retrouvez sur place toute la journée des exposants, du vin chaud et chocolat chaud, de nombreuses animations et spectacles, un manège pour enfants.

Au programme

– Une randonnée de 8 km organisée par les associations Les Vadrouilleurs et la Gym Volontaire de Bléré ,au profit du Téléthon. Départ à 10h de La Gâtine, arrivée vers 12h place Charles Bidault.

– Un spectacle lumineux et déambulatoire Constellations présenté par la Cie Lilamayi. Venez à la rencontre des Hommes-étoiles , suivez-les à travers leu déambulation, ils vous feront lever les yeux vers la voute céleste, pour découvrir les secrets des conste .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

With family or friends, come and spend a convivial and festive moment on Saturday December 7, 2024 at the Bléré Christmas Market from 10 am to 7 pm. Santa Claus will be present from 3:30 p.m.

German :

Verbringen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden am Samstag, den 7. Dezember 2024, von 10 bis 19 Uhr einen geselligen und festlichen Moment auf dem Weihnachtsmarkt in Bléré. Weihnachtsmann ab 15:30 Uhr anwesend.

Italiano :

Venite con la vostra famiglia e i vostri amici a godervi i festeggiamenti sabato 7 dicembre 2024 al Mercatino di Natale di Bléré dalle 10.00 alle 19.00. Babbo Natale sarà presente dalle 15.30.

Espanol :

Venga con su familia y amigos a disfrutar de las fiestas el sábado 7 de diciembre de 2024 en el Mercado de Navidad de Bléré, de 10:00 a 19:00 horas. Papá Noel estará presente a partir de las 15.30 h.

