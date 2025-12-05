Marché de Noël Téléthon Feytiat Feytiat

Marché de Noël Téléthon Feytiat

Parc de la mairie Feytiat Haute-Vienne

Découvrez le Marché de Noël de Feytiat exposants, food-trucks, lancement du Téléthon et illumination de la ville. Dès le 5 décembre 24 h de badminton, soirée tarot et grand karaoké du CMJ pour une ambiance festive et solidaire. .

Parc de la mairie Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 00 accueil@ville-feytiat.fr

