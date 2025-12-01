Marché de Noël Place des Olympiades Teloché

Marché de Noël

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Marché de Noël de Teloché, le vendredi 19 décembre aux Halles du marché couvert, accès par la place des Olympiades.

MARCHÉ DE NOËL DE TELOCHÉ

Tout un programme de 16h00 à 21h00

À l’occasion de notre traditionnel Marché de Noël , nous avons le plaisir de vous convier à un moment festif et convivial

19H- 19H20 Chorale de 100 enfants sur le terrain de foot annexe

– 19H20 Défilé de tracteurs décorés Une parade colorée et chaleureuse pour célébrer l’esprit des fêtes.

– 20h **Feu d’artifice** Un spectacle lumineux pour illuminer votre soirée.

Votre présence nous fera grand plaisir ! N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous pour que cet événement soit une réussite collective.

Restauration et dégustations sur place avec de nombreux exposants. .

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr

English :

Teloché Christmas market, Friday December 19 at the Halles du marché couvert, access via Place des Olympiades.

