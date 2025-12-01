Marché de Noël Place des Olympiades Teloché
Marché de Noël Place des Olympiades Teloché vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël de Teloché, le vendredi 19 décembre aux Halles du marché couvert, accès par la place des Olympiades.
MARCHÉ DE NOËL DE TELOCHÉ
Tout un programme de 16h00 à 21h00
À l’occasion de notre traditionnel Marché de Noël , nous avons le plaisir de vous convier à un moment festif et convivial
19H- 19H20 Chorale de 100 enfants sur le terrain de foot annexe
– 19H20 Défilé de tracteurs décorés Une parade colorée et chaleureuse pour célébrer l’esprit des fêtes.
– 20h **Feu d’artifice** Un spectacle lumineux pour illuminer votre soirée.
Votre présence nous fera grand plaisir ! N’hésitez pas à partager cette invitation autour de vous pour que cet événement soit une réussite collective.
Restauration et dégustations sur place avec de nombreux exposants. .
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 commune@mairiedeteloche.fr
English :
Teloché Christmas market, Friday December 19 at the Halles du marché couvert, access via Place des Olympiades.
L’événement Marché de Noël Teloché a été mis à jour le 2025-12-09 par CDT72