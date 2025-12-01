Marché de Noël Le Rancher Teloché

Marché de Noël

Le Rancher Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël Samedi 20 décembre 2025

Nous avons le plaisir de vous partager une belle initiative portée avec l’APEL notre marché de Noël se tiendra au collège le samedi 20 décembre 2025, de 16h à 21h.

Entrée libre et gratuite

Pour le concert, participation libre au chapeau.

Plus de 20 exposants seront présents pour vous proposer créations, gourmandises et idées cadeaux !

– Concert de l’Orchestre d’Harmonie OHB du Belinois à 17h

– Messe de Noël dans la chapelle du collège à 18h30

– Restauration et boisson sur place.

Un beau moment de convivialité à partager en famille ! .

Le Rancher Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 04 34 accueil@stjb-delasalle.fr

English :

L’événement Marché de Noël Teloché a été mis à jour le 2025-12-09 par CDT72